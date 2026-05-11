“O Brasil tem rei”, diz Sílvia Cristina ao atacar decisão de Alexandre de Moraes sobre PL da Dosimetria

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 14h02

A deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO) criticou publicamente o ministro Alexandre de Moraes após a suspensão dos efeitos do chamado PL da Dosimetria. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a parlamentar acusou o magistrado de “passar por cima do Congresso” ao decidir sozinho sobre a matéria.

“O Brasil tem rei. Mais uma vez, Alexandre de Moraes desceu a caneta e passou por cima do Congresso”, afirmou a deputada.

Durante a declaração, Sílvia Cristina afirmou que há divergências legítimas sobre o projeto, mas disse ter votado favoravelmente à proposta por considerar desproporcionais algumas penas aplicadas atualmente no Brasil.

“Não é aceitável que um estuprador de vulnerável pegue oito anos. Que alguém que mata uma criança tenha pena mínima de 12 e uma mulher que escreve numa estátua com batom pegue 14 anos”, declarou.

A parlamentar também afirmou que “justiça é cada um pagar pelo que fez” e acrescentou que ministros não podem “ultrapassar os limites da Constituição”.

O Projeto de Lei da Dosimetria foi apresentado em dezembro de 2025 após a oposição e parlamentares do centrão encontrarem resistência para avançar com a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto chegou a ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado ainda no mesmo mês, mas acabou vetado integralmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 30 de abril deste ano, porém, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial.