Fundação de Cultura e Juventude abre inscrições para o Circuito dos Amigos de Bandas e Fanfarras (CABF)

Por Asssessoria

Publicada em 11/05/2026 às 15h02

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura, com apoio da Liga Rondoniense de Bandas e Fanfarras, abriu oficialmente as inscrições para o Circuito de Amigos de Bandas e Fanfarras (CABF) – 1ª Etapa Rolim de Moura. O evento reunirá corporações de diversas regiões do Estado de Rondônia no Festival de Bandas e Fanfarras, uma grande celebração da música, tradição e cultura.

As corporações interessadas poderão participar em uma das modalidades disponíveis: competitiva ou participação especial, sem caráter competitivo.

Para participação na modalidade competitiva, as inscrições deverão ser realizadas por meio do link:

INSCRIÇÕES – MODALIDADE COMPETITIVA

Já as corporações que optarem pela participação especial deverão efetuar a inscrição pelo link:

INSCRIÇÕES – PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS

A equipe da Fundação de Cultura e Juventude entrará em contato com os responsáveis pelas corporações para encaminhamento do regulamento oficial do evento, além da solicitação de informações complementares necessárias para a organização e realização do circuito.

O Festival de Bandas e Fanfarras acontecerá no dia 13 de junho, com início às 16:30 no espaço da feira de segunda-feira (saída p/ Pimenta Bueno). O Festival tem o objetivo fortalecer o movimento cultural das bandas e fanfarras em Rondônia, incentivando o intercâmbio cultural, a integração entre corporações e a valorização dos talentos musicais e coreográficos do Estado.