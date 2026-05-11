Trump chama proposta do Irã para a paz de pedaço de lixo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 11/05/2026 às 15h37

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou hoje a proposta de paz enviada pelo Irã como resposta ao plano inicial dos EUA de "pedaço de lixo".

Trump disse que "nem terminou de ler" os pontos devolvidos por Teerã a Washington no fim de semana. Ele falou sobre o assunto a jornalistas no Salão Oval na tarde de hoje.

"[O cessar-fogo] está inacreditavelmente fraco. Eu diria que está mais fraco ainda depois de ler aquele pedaço de lixo. Nem terminei de ler. Falei: 'não vou perder meu tempo lendo isso'", disse Donald Trump.

O republicano afirmou, ainda, que a trégua "respira com ajuda de aparelhos" e comparou o cessar-fogo com um paciente que tem 1% de chance de sobreviver. Ele brincou com o assunto porque o evento no qual estava tinha a participação de médicos e do secretário da Saúde do país, Robert F. Kennedy Jr.

A trégua entre os dois países entrou em vigor no começo de abril e foi prolongada unilateralmente pelos EUA desde então. Os dois países chegaram a se encontrar presencialmente no Paquistão, país mediador dos contatos, após o cessar-fogo, mas não chegaram a um consenso após mais de 20 horas de reunião.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

O presidente dos Estados Unidos chamou nesta segunda-feira (11) a proposta de paz do Irã para o fim da guerra de "totalmente inaceitável". Donald Trump falou sobre o assunto em uma publicação na rede social Truth.

Proposta americana tem exigências nucleares. Os EUA demandam que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por pelo menos 12 anos e entregue seu estoque de 440 kg de urânio enriquecido a 60%. Em troca, haveria suspensão gradual de sanções, liberação de ativos congelados e fim do bloqueio naval.

Ministério das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, diz não estar exigindo nenhuma concessão. "Nossa exigência é legítima: o fim da guerra, o levantamento do bloqueio [dos EUA] e da pirataria, e a liberação dos ativos iranianos que foram injustamente congelados em bancos devido à pressão dos EUA", falou o porta-voz Esmaeil Baghaei em coletiva nesta segunda.

Governo iraniano também cobra garantias para a navegação no Estreito de Ormuz. "A passagem segura pelo Estreito de Ormuz e o estabelecimento da segurança na região e no Líbano foram outras exigências do Irã, consideradas uma oferta generosa e responsável para a segurança regional", afirmou o porta-voz.

Negociações também abordam o programa nuclear iraniano. Segundo o Wall Street Journal, o Irã aceitaria diluir parte do urânio enriquecido e transferir o restante para um "país terceiro", mas rejeita desmantelar equipamentos e uma moratória de 20 anos no enriquecimento.

Pedidos do Irã foram transmitidos aos EUA pelo Paquistão ontem. Governo iraniano continua a dizer que exigências americanas, por sua vez, são "irrazoáveis e unilaterais".]]]]]