Bairro Eletronorte recebe serviço de tapa-buracos e melhorias em ruas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/05/2026 às 16h11

A manhã desta segunda-feira (11) começou agitada para os moradores da rua Júpiter, no tradicional bairro Eletronorte, localizado na zona Sul de Porto Velho. A via, que liga a avenida Jatuarana à Estrada da Areia Branca, está recebendo um serviço completo de limpeza e tapa-buracos ao longo de toda a sua extensão.

Equipes da prefeitura, coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), levaram maquinários pesados, asfalto e iniciaram os trabalhos ainda nas primeiras horas do dia. A previsão é que os serviços avancem ao longo de toda a semana para outras ruas do bairro.

No local, a reportagem encontrou Cláudio Paixão, morador da região há mais de 20 anos. Ele destacou a importância das melhorias para a comunidade.

“Essa rua por muito tempo foi esquecida e agora está recebendo esse recapeamento. É um serviço que vai amenizar muito o nosso transtorno e, pelo que estamos vendo até agora, está excelente”.

O prefeito Léo Moraes celebrou o início das obras no bairro Eletronorte e ressaltou a importância da região para a capital.

Previsão é que os serviços avancem ao longo de toda a semana para outras ruas do bairro

“É um bairro histórico da nossa cidade e que merece atenção do poder público. São ruas importantes, entre elas a Júpiter, que ajuda a desafogar o trânsito da zona Sul, ligando a Jatuarana à Areia Branca. Esse serviço seguirá ao longo de toda a semana”.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, destacou que os trabalhos fazem parte de um cronograma contínuo de recuperação viária executado pela gestão municipal.

“Estamos atuando de forma intensiva nas ruas que apresentam maior fluxo e necessidade de manutenção. O bairro Eletronorte é uma região importante da zona Sul e essas melhorias garantem mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores”.

Criado nos anos 1970, o bairro Eletronorte faz parte do início da ocupação populacional da zona Sul de Porto Velho. Além do recapeamento, outras ações de zeladoria também estão previstas para a região.