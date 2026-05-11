Moradores do bairro Mato Grosso avançam rumo à posse definitiva de imóveis

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/05/2026 às 16h22

Considerado um sucesso em 2025, com a entrega de mais de dois mil títulos de propriedades, o trabalho de regularização fundiária desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), segue avançando em 2026.

As equipes de cadastramento estão atuando no bairro Mato Grosso, região central de Porto Velho e uma das localidades mais tradicionais da capital.

Por se tratar de uma área formada, em sua maioria, por moradores antigos e idosos, o trabalho de campo realizado pela prefeitura tem sido fundamental para garantir o direito dessas famílias à documentação definitiva de seus imóveis, onde muitos vivem há décadas.

Nesta segunda-feira (11), a reportagem acompanhou a equipe da Semdec durante as visitas realizadas pelas ruas do bairro Mato Grosso. O primeiro morador atendido foi Teodoro Barros, que chegou à residência com sua família ainda na década de 1960 e agora terá a posse regularizada do imóvel.

Teodoro Barros chegou à residência com sua família ainda na década de 1960

“É um documento importante porque, além de dar segurança para a gente, também serve como garantia de valor caso a pessoa queira fazer um empréstimo ou até vender futuramente”.

Edineuza Lemos também recebeu a visita dos servidores da Semdec em sua residência. Ela contou que chegou ao bairro ainda criança, acompanhando o pai, que hoje tem 85 anos, e comemorou a oportunidade de finalmente regularizar o imóvel da família.

“Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Meu pai foi ajeitando aos poucos e hoje, depois de tantos anos, saber que ele terá a posse definitiva da casa é uma alegria imensa. Sou muito grata ao trabalho desenvolvido pela prefeitura”.

O prefeito Léo Moraes reafirmou o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso da população ao título definitivo de suas propriedades, garantindo mais segurança jurídica e qualidade de vida às famílias porto-velhenses.

Edineuza comemorou a oportunidade de finalmente regularizar o imóvel da família

“Esse é o tipo de trabalho que fazemos com dedicação, porque gera impacto direto na vida das pessoas e representa o reconhecimento do município àqueles que ajudaram a construir a história de Porto Velho”.

Já o secretário da Semdec, Raimundo Alencar, destacou o empenho das equipes responsáveis pelos cadastramentos e reforçou que os moradores também podem procurar atendimento presencial.

“Os servidores estão atuando de forma diligente nos cadastramentos, mas é importante lembrar que os moradores do bairro Mato Grosso também podem procurar a sede da antiga Ulbra, localizada no próprio bairro, para realizar o cadastro”.

Os atendimentos no bairro Mato Grosso seguem até o próximo dia 20.

Texto: João Paulo Prudêncio