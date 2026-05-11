Integrando ações do Maio Amarelo, Detran-RO sensibiliza público sobre segurança viária durante Circuito de Corridas 

Por Jarlana Davy

Publicada em 11/05/2026 às 16h15

Promovendo educação para o trânsito de forma ativa e estratégica, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) participou do Circuito Sesc de Corridas, que reuniu cerca de 800 participantes entre atletas, famílias e comunidade em geral, no sábado (9), em Porto Velho.

Com a mensagem “No trânsito, enxergar o outro salva vidas”, o órgão reforçou o compromisso com a construção de um trânsito mais seguro em Rondônia. A iniciativa integrou a programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância de iniciativas integradas que “promovem saúde, segurança e qualidade de vida à população”, destacando a importância da atuação conjunta entre instituições e sociedade.

O diretor do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a participação do Departamento em inserir a educação de trânsito em ambientes de grande circulação e convivência social. “Nosso papel é promover a cultura de respeito e empatia nas vias, salvando vidas no trânsito”.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Através da Escola Pública de Trânsito (EPT), uma série de atividades educativas e interativas, com temas fundamentais para a segurança viária, como travessia segura, uso correto de capacete e cinto de segurança, transporte adequado de crianças e responsabilidade no trânsito, foram realizadas durante o evento, voltadas a públicos de todas as idades.

O Detran-RO também promoveu iniciativas de incentivo à participação familiar, com o sorteio de duas bicicletas para crianças, estimulando hábitos saudáveis e o engajamento social.

Para os adultos, o órgão distribuiu bafômetros descartáveis como forma de conscientização sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool, um dos principais fatores associados a sinistros de trânsito. A ação reforça a atuação preventiva do Detran-RO e o compromisso com a redução de comportamentos de risco.

Entre os participantes, o casal Sandra Menezes e Sandro Pardo destacou a importância das orientações recebidas. “É muito importante ter esse tipo de informação de forma acessível, principalmente em um ambiente familiar”.

O diretor da EPT, Hassan Mohamed, pontuou que iniciativas como esta reforçam o compromisso institucional com o Maio Amarelo e com a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.