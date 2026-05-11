Sistemma orienta população sobre descarte correto de resíduos e alerta para riscos durante a coleta

Por assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 15h46

A Sistemma Serviços Urbanos reforça a importância da colaboração da população no descarte correto dos resíduos domiciliares em Porto Velho. A orientação faz parte do trabalho de conscientização da empresa para garantir mais segurança às equipes de coleta, preservar os equipamentos e manter a regularidade dos serviços nos bairros e distritos da capital.

Nas primeiras semanas de operação, a empresa registrou situações que exigiram atenção especial das equipes, entre elas o descarte inadequado de restos de carvão junto ao lixo comum. Esse tipo de material, quando ainda apresenta calor ou possibilidade de combustão, pode provocar aquecimento dentro do caminhão coletor, oferecendo risco aos trabalhadores e ao próprio veículo.

Em uma das ocorrências, a equipe precisou interromper a rota, descarregar parte do material e realizar a verificação do resíduo para eliminar o risco. Situações como essa provocam atraso no atendimento, retrabalho para os coletores e impacto direto na continuidade da coleta programada.

A empresa orienta que restos de churrasqueira, carvão, cinzas e materiais semelhantes só sejam descartados quando estiverem totalmente apagados e frios. O ideal é que esse tipo de resíduo seja acondicionado de forma segura, evitando contato com papéis, plásticos, papelão e outros materiais inflamáveis.

A empresa reforça que os resíduos devem ser colocados para fora em horários próximos ao período de passagem do caminhão, sempre bem embalados e em locais de fácil acesso para os coletores. Sacolas rasgadas, lixo espalhado e materiais descartados fora dos pontos adequados dificultam o trabalho das equipes e podem atrair animais, causar mau cheiro e prejudicar a limpeza urbana.

Outro cuidado importante é evitar o descarte de objetos perfurantes, cortantes ou pesados sem a devida proteção. Vidros quebrados, espetos, lâminas, pedaços de metal e materiais semelhantes devem ser embalados com segurança e identificados, para reduzir o risco de acidentes com os trabalhadores da coleta.

A Sistemma destaca que a eficiência do serviço depende da atuação integrada entre empresa, poder público e população. Enquanto as equipes seguem executando as rotas e fazendo os ajustes necessários na operação, os moradores também têm papel fundamental ao respeitar os dias, horários e formas corretas de descarte.

Com a colaboração de todos, é possível garantir uma coleta mais segura, eficiente e regular, contribuindo para uma cidade mais limpa e organizada.