Sorriso no rosto e kit na mão: a nova rotina dos alunos do ensino integral em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 11/05/2026 às 15h18

Escola também é lugar de aprender que cuidar do sorriso é fundamental. E nesta segunda-feira (11), o clima no Instituto Municipal de Educação Engenheiro Francisco Erse foi de aprendizado e muita animação.

Os alunos receberam kits de higiene bucal e participaram de uma atividade prática que transformou a hora de escovar os dentes em um momento de descoberta.

O prefeito Léo Moraes fez questão de acompanhar a entrega de perto. Mais do que uma agenda oficial, o encontro foi um bate-papo direto com a garotada.

Para Léo, o foco é o bem-estar a longo prazo: “Esse é um cuidado que precisa começar agora, na infância. Nosso objetivo é garantir que esses alunos cresçam com saúde e autoestima, levando esses bons hábitos para dentro de casa”, afirmou o prefeito durante a visita.

Educação que vai além dos livros

A ação não ficou só na entrega dos estojos. Com o apoio da equipe escolar, os estudantes participaram de uma demonstração prática de escovação, aprendendo o "passo a passo" para manter a saúde em dia. Afinal, no ensino integral, o aprendizado é completo: o aluno estuda as matérias tradicionais, mas também ganha ferramentas para cuidar de si mesmo.

O secretário de Educação, Giordani dos Santos Lima, reforça que essa visão humanizada é o diferencial da rede municipal. “Quando a escola ensina prevenção e saúde, ela amplia o seu papel na vida das crianças. Iniciativas assim fortalecem o aprendizado porque um aluno saudável e bem cuidado rende muito mais em sala de aula”, destacou o secretário.

O crescimento do "Saber Integral"

O que começou como um projeto piloto está ganhando corpo e transformando a realidade de centenas de famílias em Porto Velho. Os números mostram a força dessa expansão:

2024: Apenas 1 escola atendida.

2025: O número subiu para 12 unidades.

2026: Atualmente, já são 17 escolas participando do programa.

Hoje, mais de 1,1 mil estudantes fazem parte dessa jornada ampliada, que oferece esporte, arte, cultura e, como vimos hoje, um olhar atento à saúde.

É a Prefeitura de Porto Velho garantindo que o tempo a mais na escola seja sinônimo de cuidado, acolhimento e muitos motivos para sorrir.

Imagens: Eduardo Freitas