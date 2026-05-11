Presidente do SINDSEF-RO realiza visita institucional ao SINJUR para debater fortalecimento sindical e articulação política

Por SINJUR

Publicada em 11/05/2026 às 14h17

O presidente do Sindsef (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), Almir José Silva, realizou nesta sexta-feira (8) uma visita institucional à sede do Sinjur (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia), em Porto Velho.

Almir esteve acompanhado de integrantes da assessoria jurídica e da equipe de comunicação do Sindsef, sendo recebido pelo presidente do Sinjur, André Coelho, em um encontro marcado pelo diálogo sobre os desafios enfrentados pelo movimento sindical e a necessidade de fortalecimento da representação dos servidores públicos.

Durante a reunião, os dirigentes discutiram o atual cenário sindical, especialmente as dificuldades enfrentadas nas lutas da categoria, principalmente quando há necessidade de articulação política para avanço de pautas de interesse dos trabalhadores.

Os representantes destacaram que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas entidades sindicais é encontrar apoio político efetivo para pautas voltadas aos servidores públicos e às demandas sindicais.

Outro tema debatido durante o encontro foi a importância da união entre entidades representativas para ampliar a força institucional e política dos sindicatos.

Segundo os participantes, iniciativas voltadas à construção de representatividade coletiva foram avaliadas de forma positiva, especialmente modelos que busquem fortalecer a defesa dos interesses dos servidores públicos em âmbito estadual.

A visita também serviu para troca de experiências entre as entidades e alinhamento de ideias sobre estratégias de atuação sindical, comunicação institucional e aproximação com a categoria.

Para o Sinjur, encontros institucionais como esse fortalecem o diálogo entre os sindicatos e contribuem para a construção de ações conjuntas em defesa dos servidores públicos de Rondônia.