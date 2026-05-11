Abertura do Maio Amarelo reuniu parceiros e reforçou compromisso com a segurança no trânsito

Por Assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 14h49

Com o objetivo de promover a conscientização e incentivar atitudes mais responsáveis, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) e diversos parceiros realizaram, na última quinta-feira, 07, a cerimônia de abertura do Movimento Internacional Maio Amarelo 2026.

O movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito tem por objetivo mobilizar a sociedade sobre a importância de atitudes responsáveis nas vias públicas. Neste ano, a campanha traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é vida”, reforçando a necessidade de mais prudência, atenção e respeito no trânsito.

A ação marcou o início de uma série de atividades educativas e de fiscalização que estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de maio. Durante a programação, os participantes acompanharam uma palestra ministrada por representantes da empresa Nova 364, que abordou temas relacionados à responsabilidade no trânsito e à segurança viária.

Além disso, o evento contou com uma apresentação teatral realizada pelos alunos do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), utilizando a arte como ferramenta de conscientização e reflexão sobre comportamentos seguros nas vias públicas.

A Semtran reforçou que, além das ações desenvolvidas durante todo o ano, ao longo da campanha Maio Amarelo são intensificadas as atividades educativas em diferentes pontos da cidade. A iniciativa conta com o apoio de importantes instituições parceiras, fortalecendo o trabalho coletivo em prol de um trânsito mais consciente e seguro para todos.