Prefeitura segue com operação

Por Natalino FS

Publicada em 11/05/2026 às 15h08

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou na sexta-feira (08) os serviços da operação “Tapa-Buracos” em diversos bairros da cidade. As equipes atuam simultaneamente em vários pontos, realizando a recuperação da malha viária com aplicação de massa asfáltica para garantir mais segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida à população.

Os trabalhos contemplaram a rua Santa Clara, próxima à BR-364, no bairro Riachuelo, além da avenida Transcontinental, no bairro Vila Jotão, melhorando as condições de tráfego e proporcionando mais conforto para motoristas, motociclistas e pedestres. As frentes de serviço também seguiram atuando nas ruas Dois de Abril, entre as ruas Menezes Filho e Monte Castelo, no bairro Jardim dos Migrantes, e na rua Menezes Filho, entre as ruas dos Seringueiros e das Flores, no bairro Dois de Abril.

Moradores acompanham de perto a execução das obras e destacam os benefícios dos serviços realizados pela Prefeitura. “Estou gostando muito do trabalho. Todos nós estamos satisfeitos e esperamos que esse trabalho continue em todos os bairros. Ji-Paraná merece!”, afirmou o morador José Gomes.

O prefeito Affonso Cândido ressaltou que os serviços fazem parte de um cronograma definido pela equipe da Semosp e reforçou o compromisso da gestão municipal com a recuperação das ruas.

“Estamos nos bairros diariamente, trabalhando para recuperar a cidade e devolver dignidade para a população. Cada rua recuperada representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores”, destacou o prefeito.

A Semosp informou ainda que a população pode colaborar indicando pontos que necessitam de reparos. As solicitações podem ser feitas por telefone ou WhatsApp, pelo número (69) 99289-1163, com envio de fotos e da localização do local.