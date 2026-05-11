Reunião do Conselho do Parque Guajará-Mirim destaca ações ambientais e fortalecimento das Unidades

Por Jorge Fernando

Publicada em 11/05/2026 às 14h31

Com o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas ao longo de 2025 e promover o alinhamento estratégico das atividades voltadas à conservação ambiental da unidade. O Conselho Consultivo do Parque Estadual Guajará-Mirim realizou sua Reunião Ordinária na quinta-feira (7). O encontro contou com recursos do Programas Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC).

Durante a reunião, foram apresentadas pautas relacionadas às principais ações executadas pela gestão da Unidade de Conservação (UC), entre elas o Programa Arpa e o ICMS Ecológico, iniciativas de Educação Ambiental por meio do projeto “Vem Pro Parque”, além da apresentação do Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL). Também foram debatidas ações de monitoramento e fiscalização ambiental, monitoramento da biodiversidade, o Plano de Manejo Integrado do Fogo e a composição dos novos conselheiros da UC Parque Estadual Guajará-Mirim.

Na oportunidade, os membros do conselho puderam discutir metas e traçar planejamentos estratégicos voltados ao fortalecimento das ações ambientais para os próximos anos. A reunião teve como foco ampliar a transparência das atividades desenvolvidas pela gestão da unidade, fortalecer a participação dos conselheiros e integrar esforços em prol da conservação e gestão participativa do parque.

Os membros do conselho puderam discutir metas e traçar planejamentos estratégicos

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a realização da reunião demonstra o compromisso do estado com a preservação ambiental e o fortalecimento da gestão participativa nas unidades de conservação. “Esse trabalho conjunto entre governo, conselheiros e instituições parceiras é fundamental para garantir a proteção dos nossos recursos naturais, fortalecer as ações de conservação e promover um planejamento estratégico eficiente para o futuro das nossas unidades ambientais”, pontuou.

IMPORTÂNCIA DO CONSELHO

A coordenadora da CUC, Gabriela Clávero de Souza, enfatizou que o encontro contribui diretamente para a consolidação das diretrizes técnicas aplicadas na gestão da unidade de conservação. “O Conselho Consultivo possui papel fundamental no acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe gestora, permitindo a integração entre os órgãos parceiros, avaliação das ações implementadas e definição de encaminhamentos voltados ao aprimoramento da proteção territorial, do manejo ambiental e das estratégias de uso sustentável dos recursos naturais”, afirmou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a realização da reunião reforça sua importância na construção de políticas ambientais mais eficientes para Rondônia. “Momentos como este fortalecem o diálogo institucional e permitem ampliar a articulação entre os diversos setores envolvidos na gestão ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de ações mais efetivas voltadas à preservação dos recursos naturais, valorização das unidades de conservação e promoção da sustentabilidade em nosso estado”, ressaltou.

O Conselho Consultivo do Parque Estadual Guajará-Mirim (PEGM) foi instituído pelo Decreto nº 10.096, de 16 de setembro de 2002. Este conselho é fundamental para a gestão da unidade, promovendo a articulação entre órgãos públicos e a sociedade civil, conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).