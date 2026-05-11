Pimenta Bueno recebe Carreta da Saúde da Mulher para exames e consultas especializadas

Por Lara Lívia

Publicada em 11/05/2026 às 14h26

Com objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. O município de Pimenta Bueno recebeu, na sexta-feira (8), a Carreta da Saúde da Mulher, onde serão realizados exames de mamografia e consultas ginecológicas. A ação, realizada em parceria entre o governo de Rondônia e a prefeitura, integra as estratégias do Programa Agora Tem Especialistas.

Serão atendidas pacientes já reguladas e, caso ainda não estejam é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência. Após o cadastro, a regulação entrará em contato para agendar o dia e o horário da consulta ou exame.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a iniciativa objetiva aproximar os serviços de saúde da população. “Esse tipo de ação garante mais acesso, sem necessidade de deslocamentos, fortalece a saúde no município e reduz filas.”

As Carretas da Saúde da Mulher, integrantes do programa Agora Tem Especialistas oferecem mamografias e consultas gratuitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas para a detecção precoce de câncer de mama e de colo do útero. Em 2026, as unidades itinerantes vão percorrer diversas regiões, incluindo Porto Velho e outros municípios.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Edilton Oliveira ressaltou que a carreta representa uma ponte de acesso e prevenção. “O acesso garante o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura. Essa iniciativa tem finalidade de oferecer mais qualidade de vida às pacientes.”

A unidade móvel permanecerá em Pimenta Bueno por cerca de 30 dias, com previsão de realizar mais de mil exames e consultas. O prazo poderá ser prorrogado. As próximas localidades ainda não foram definidas, mas a programação será divulgada nas redes oficiais do governo de Rondônia.