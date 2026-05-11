Deputado Luizinho Goebel reforça atuação em Rondônia com investimentos em saúde, agro, educação e infraestrutura

Por Maria R. Gabriela (Gabi) | Revista Século

Publicada em 11/05/2026 às 14h10

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou uma prestação de contas das ações desenvolvidas ao longo de seu mandato, destacando investimentos realizados em Vilhena, municípios do Cone Sul e diversas regiões de Rondônia.

Com foco em infraestrutura, saúde, agricultura familiar, educação e assistência social, o parlamentar destacou obras e recursos destinados a diferentes cidades do Estado, reforçando o discurso de atuação regional e proximidade com os municípios.

Entre os principais avanços apontados está a implantação da usina de asfalto em Vilhena, considerada estratégica para recuperação de vias urbanas e rodovias da região. O parlamentar também destacou recapeamentos e obras em avenidas importantes do município, além da revitalização da ciclovia da Avenida Paraná.

Na área rural, Luizinho ressaltou ações voltadas à regularização fundiária, distribuição de calcário e apoio a associações agrícolas, além da entrega de máquinas, implementos e veículos para fortalecer a agricultura familiar.

A saúde também aparece entre as principais bandeiras do mandato. Entre os investimentos citados estão equipamentos hospitalares, ambulâncias, veículos para secretarias municipais de saúde e apoio à estruturação de unidades hospitalares em diferentes municípios.

Na educação, o deputado destacou ampliação de escolas, construção de quadras, entrega de mobiliário escolar e fortalecimento do ensino cívico-militar em Vilhena. Também foram mencionados investimentos em APAEs de várias cidades rondonienses.

Segundo a prestação de contas, a APAE de Vilhena recebeu recursos para ampliação da estrutura, enquanto outras unidades do Estado foram contempladas com laboratórios, salas de aula, reformas e melhorias.

Municípios como Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte, Nova União, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Itapuã do Oeste, Parecis e Alto Alegre dos Parecis também aparecem entre os beneficiados com obras, equipamentos e investimentos articulados pelo parlamentar.

Em Chupinguaia, por exemplo, foram destacados recursos para ambulâncias, iluminação em LED, reforma escolar e microrevestimento de vias públicas. Já em Cabixi, Luizinho solicitou ao Governo do Estado a destinação de um novo ônibus escolar para o município.

O parlamentar também ressaltou investimentos em infraestrutura e apoio ao desenvolvimento regional em cidades como Costa Marques, Itapuã do Oeste, Parecis e Alto Alegre dos Parecis, reforçando ações voltadas ao fortalecimento dos municípios rondonienses.

Ao longo da prestação de contas, Luizinho Goebel reforça que o objetivo do mandato é continuar levando investimentos considerados essenciais para o desenvolvimento regional, especialmente nas áreas de infraestrutura, saúde pública, agricultura e educação.