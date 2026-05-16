Corregedoria realiza correições para aprimorar serviços em Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Cacoal

Por tj-ro

Publicada em 16/05/2026 às 11h04

Com o objetivo de orientar e aprimorar os serviços prestados pelas unidades judiciais, a Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) realizou, ao longo da semana, visitas às comarcas de Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno e Cacoal.

As atividades de correições ocorreram entre os dias 13 e 15 de maio, sob a condução do corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e da juíza auxiliar da Corregedoria, Roberta Cristina Garcia Macedo. O trabalho contou também com o apoio dos servidores Adriana do Nascimento Rodrigues Dávila e Helon Mendes de Santana.

Fez parte da programação da semana, reuniões com magistrados e servidores, fortalecendo o diálogo entre a Corregedoria e aqueles que atuam nas comarcas. As atividades também permitem identificar pontos que necessitam de ajustes, além de reconhecer e valorizar as boas práticas desenvolvidas nas unidades.