Fernando Vilas da Blue Ray associa participação popular ao debate sobre o futuro de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/05/2026 às 10h31

O pré-candidato a deputado federal por Rondônia, Fernando Vilas da Blue Ray, tem defendido em suas manifestações públicas a participação ativa da população nas discussões sobre os rumos do estado e do país. Em uma de suas declarações recentes, afirmou que quem deseja mudanças precisa participar ativamente da construção desse processo, ressaltando que a contribuição da população não acontece de forma passiva.

“Não é do sofá de casa que você vai ajudar o país.”

Ao abordar o cenário de Rondônia, Fernando Vilas da Blue Ray também destacou que o futuro do estado depende de trabalho, visão e compromisso com quem move Rondônia todos os dias. Em suas manifestações, o pré-candidato também citou agro forte, infraestrutura e desenvolvimento como temas ligados ao avanço do estado, defendendo que Rondônia precisa continuar avançando.

Na mesma linha, Fernando Vilas da Blue Ray afirmou que Rondônia precisa de alguém que conheça a realidade local e tenha coragem para defender o que faz o estado crescer, reforçando seu posicionamento em torno da participação popular e do debate sobre o futuro de Rondônia.