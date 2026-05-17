Apenado de tornozeleira é achado em avançado estado de decomposição

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/05/2026 às 10h00

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na manhã deste sábado (16), dentro de um córrego em uma área de mata no bairro Marechal Rondon em Ariquemes, após uma denúncia anônima mobilizar equipes da Polícia Militar. O caso levanta suspeitas de morte violenta e passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

De acordo com informações apuradas, por volta das 10h10, a equipe da Patrulha Bravo, composta pelo sargento PM Nunes e o cabo PM Dias, foi acionada pela Central de Operações para verificar a denúncia sobre a presença de um cadáver em um determinado endereço.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais confirmaram a veracidade da informação e encontraram um corpo humano já em avançado estado de decomposição. Imediatamente, a área foi isolada para preservação da cena, garantindo o trabalho dos órgãos responsáveis pela perícia técnica e investigação criminal.

Na sequência, compareceram ao local o perito criminal Igor, acompanhado da equipe da Delegacia de Homicídios, representada pelo agente Pilati. Também prestaram apoio uma guarnição do Corpo de Bombeiros, sob comando do sargento Silvano.

Durante os primeiros levantamentos periciais, foi constatado que a vítima utilizava tornozeleira eletrônica, sendo identificado como Wedson, 25 anos, indicando vínculo com o sistema de monitoramento judicial. Os peritos ainda observaram uma possível perfuração na região frontal da cabeça, característica compatível com morte violenta, hipótese que será confirmada após exames técnicos mais detalhados.

Uma tatuagem localizada no braço esquerdo da vítima auxiliou na identificação preliminar do homem. A confirmação oficial da identidade deverá ocorrer por meio dos procedimentos realizados no Instituto Médico Legal (IML). Após a conclusão da perícia, que incluiu registros fotográficos, coleta de vestígios e demais diligências iniciais, o corpo foi liberado e removido pela funerária, sendo encaminhado ao IML para exames necroscópicos.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios, que busca esclarecer as circunstâncias da morte, bem como identificar autoria e motivação do crime.