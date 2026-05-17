Empresário atira contra caminhão de terceirizada da nova 364 em Ji-Parana

Por rondoniatual.com

Publicada em 17/05/2026 às 09h40

Na manhã deste sábado, 16 de maio de 2026, três trabalhadores terceirizados da concessionária Nova 364 viveram momentos de verdadeiro terror e, por pouco, não perderam a vida durante uma violenta tentativa de homicídio motivada por briga de trânsito registrada às margens da BR-364, na região da Transcontinental próximo ao Atacadão, em Ji-Paraná.

Segundo informações apuradas, tudo começou após uma discussão no trânsito envolvendo um caminhão 3/4 da empresa terceirizada e uma caminhonete Fiat Toro preta pertencente a uma concessionária. O motorista do caminhão teria freado atrás da Toro, situação que revoltou o empresário que ocupava o veículo.

A partir daí começou uma intensa discussão. Mesmo tentando acalmar os ânimos e evitar confusão, os trabalhadores passaram a ser hostilizados. Durante o bate-boca, um dos ocupantes do caminhão chegou a ser agredido fisicamente.

Após o primeiro desentendimento, os funcionários seguiram viagem em direção ao Anel Viário, onde iriam realizar serviços de trabalho. Porém, o pesadelo estava longe de acabar.

No trajeto, a Fiat Toro voltou a aparecer. Em determinado momento, um dos ocupantes desceu armado e do meio da pista empunhando a arma de fogo, efetuou disparos contra a cabine do caminhão, contou as vítimas. Um dos tiros atingiu a parte frontal do veículo para-brisa e outro acertou a lateral da carroceria.

Desesperado e temendo que todos fossem executados, o motorista começou a conduzir o caminhão em zigue-zague pela rodovia para dificultar novos disparos.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas imediatamente. A caminhonete acabou interceptada nas proximidades do Atacadão, às margens da BR-364. No entanto, o suspeito apontado como autor dos tiros já não estava mais no veículo.

No carro permaneceu apenas o filho do suposto atirador, que conduzia a caminhonete no momento da abordagem. Conforme informações levantadas, ele teria reagido de forma exaltada, xingando os policiais com diversas ofensas durante a ação.

Diante da situação, o jovem foi algemado e conduzido para a UNISP de Ji-Paraná por desacato entre outros crimes que podem vir a incorrer.

Ainda segundo apurado, posteriormente o pai teria entrado em contato afirmando ser o autor dos disparos e informando que iria se apresentar acompanhado de seu advogado em algum momento.

O caso deverá seguir sendo investigado pela Polícia Civil.