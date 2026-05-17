Mulher quase degola homem com caco de vidro e vítima acaba presa

Por Rondonianews.com

Publicada em 17/05/2026 às 09h50

Uma confusão registrada na rodoviária de Rolim de Moura terminou com um homem gravemente ferido na região do pescoço na noite desta semana.

Segundo informações apuradas no local, testemunhas relataram que uma mulher teria atacado um homem utilizando uma garrafa de vidro quebrada durante uma briga. Um cabeleireiro que trabalha nas proximidades contou que ouviu gritos e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, viu a suspeita golpeando um homem que já estava caído ao solo.

Ainda conforme os relatos, a mulher teria tentado atingir outro homem com uma garrafa de cerveja. Durante a confusão, a garrafa caiu no chão e se quebrou. Em seguida, ela pegou um dos cacos de vidro e voltou a atacar as vítimas.

Um dos homens, identificado apenas pelas iniciais G.M.O., sofreu um corte na mão ao tentar impedir a agressão. Já a vítima identificada como V.P.C. acabou atingida no pescoço e precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros até a UPA.

A suspeita, identificada pelas iniciais F.D.R., foi detida e encaminhada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Durante o atendimento médico, foi descoberto que V.P.C. possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Porto Velho. Após receber atendimento, ele também foi conduzido para a UNISP.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da confusão.