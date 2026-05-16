Paolla Oliveira compartilha dias de descanso na Itália e movimenta redes com fotos à beira-mar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/05/2026 às 09h38

Em clima de descanso, Paolla Oliveira mostrou aos seguidores registros de sua passagem pela Itália nesta sexta-feira (15). A atriz publicou imagens aproveitando o litoral europeu e chamou atenção ao aparecer em momentos de lazer em meio a uma paisagem paradisíaca.

Na publicação, a artista surgiu usando biquíni branco enquanto relaxava sobre pedras à beira-mar e também durante um mergulho nas águas cristalinas do local. O cenário e os cliques rapidamente repercutiram entre os admiradores nas redes sociais.

Ao descrever o momento vivido durante a viagem, Paolla destacou a sensação de tranquilidade e desaceleração. “O mar, o mundo e a leveza de desacelerar”, escreveu na legenda que acompanhou a sequência de fotos.

Nos comentários, seguidores reagiram com mensagens de admiração à atriz. “Que mulher, senhor”, publicou uma internauta. Outros elogios como “Linda demais” e “A mais linda do mundo” também apareceram entre as interações.