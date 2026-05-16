Ana Paula Renault fala sobre vida amorosa após o BBB 26: “Continuo aí na pista”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/05/2026 às 09h53

Recém-saída do BBB 26, Ana Paula Renault afirmou que a rotina fora do reality já inclui movimentações na vida amorosa. Em entrevista à revista Quem, a campeã da edição comentou, em tom bem-humorado, que não perdeu tempo após o fim do confinamento.

Depois de passar cerca de 100 dias dentro da casa sem se envolver romanticamente com ninguém, a jornalista confirmou que já viveu novos encontros fora do programa. “Já [peguei], com certeza! Senão, como é que eu faço? Você sabe como é que a mulher fica bem? Na fartura. Então, eu tenho que continuar assim”, disse.

Durante a conversa, Ana Paula também aproveitou para abordar um debate mais amplo sobre a forma como mulheres ainda são julgadas ao falar abertamente sobre sexualidade e relacionamentos. Segundo ela, independência feminina ainda é frequentemente interpretada de maneira equivocada.

“Eu acho até importante a gente sair de uma brincadeira dessa e cair num assunto sério, porque as pessoas confundem muito a liberdade feminina com: ‘Ai, mas por que ela tem que ser promíscua?’, ‘por que tem que falar desse jeito?’. Não é por aí”, declarou. Em seguida, completou: “É só uma questão de entenderem que somos livres, assim como os homens sempre foram”.

A apresentadora já havia declarado anteriormente que segue solteira, mas deixou claro que isso não significa solidão. “Continuo aí na pista sempre. O que eu quero é ser feliz, seja com um, seja com vários”, afirmou.