SP: Defesa Civil alerta para temporais isolados e queda de temperatura

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 16/05/2026 às 10h50

Uma mudança nas condições do tempo em todo o estado de São Paulo deve provocar aumento das chuvas, temporais isolados e nova queda nas temperaturas. Essa mudança ocorrerá entre hoje (16) e a próxima segunda-feira (18), informou a Defesa Civil do estado.

Para este sábado (16), a previsão é de que um cavado meteorológico - correntes de vento que ajudam a formar as nuvens de tempestade – manterá as condições para pancadas isoladas de chuva em diferentes regiões do estado, com possibilidade de raios e ventos fortes.

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos indicam acumulados moderados de precipitação, que devem ocorrer principalmente nas regiões oeste e leste do estado.

Para o domingo (17), o dia deverá ser marcado por nebulosidade variável e momentos de sol, com declínio das temperaturas. Há condições para pancadas de chuva fortes, com acumulados significativos de chuva, especialmente entre os municípios que fazem divisa com o estado do Paraná.

Na segunda-feira (18), a previsão é de maior volume de chuvas no litoral e na Grande São Paulo, que deve persistir ao longo do dia. Uma massa de ar frio deverá derrubar um pouco mais as temperaturas, principalmente as máximas. Segundo a Defesa Civil, o frio deverá permanecer por toda a semana, pelo dia todo.