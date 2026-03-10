PM encontra homem morto após gritos de socorro na madrugada

Por PM/RO

Publicada em 10/03/2026 às 13h30

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (9) para averiguar a informação de que havia um corpo nas proximidades de um bueiro na Linha União, zona rural de Cacoal.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a presença do corpo de um homem em uma área de mata. Familiares realizaram a identificação preliminar da vítima no local.

De acordo com informações repassadas por moradores, durante a madrugada foram ouvidos gritos e pedidos de socorro nas proximidades. A Polícia Militar chegou a ser acionada na ocasião e realizou diligências na região, porém nenhuma situação anormal foi localizada naquele momento.

Com a localização do corpo no período da tarde, a área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena até a chegada da equipe de perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários.

O caso apresenta indícios de possível morte violenta e será investigado pela Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar e do Núcleo de Inteligência seguem colaborando com as diligências para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar os possíveis envolvidos.