Publicada em 10/03/2026 às 14h16

A destinação de recursos para a aquisição de implementos agrícolas no município de Parecis foi anunciada pelo deputado estadual Jean Mendonça. Segundo a informação divulgada pelo parlamentar, o valor de R$ 60 mil foi indicado por meio de emenda parlamentar e será aplicado em benefício da Associação de Produtores Planalto (APRUPLA).

De acordo com o deputado, a iniciativa ocorreu após solicitação apresentada pelo vereador Serjão, que atua no município. O recurso foi direcionado com o objetivo de apoiar as atividades desenvolvidas pelos produtores vinculados à entidade, que reúne agricultores da região.

Na manifestação pública, Jean Mendonça afirmou que o investimento busca contribuir com o fortalecimento da produção rural local e com as condições de trabalho dos produtores. O parlamentar declarou que a aplicação de recursos no setor agrícola representa um incentivo direto à economia regional.

Ainda segundo o deputado, a destinação da emenda integra ações voltadas ao apoio de iniciativas no interior do estado, com foco em atividades produtivas ligadas ao campo. Ele também destacou a atuação conjunta com representantes municipais na apresentação de demandas voltadas ao desenvolvimento local.