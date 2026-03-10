População adere ao projeto Cidade Limpa e colabora com a coleta de resíduos

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 14h53

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), registrou grande participação da população nas ações do Projeto Cidade Limpa.

Moradores atenderam ao chamado e deixaram em frente às residências materiais como móveis, sofás, pneus, eletroeletrônicos e outros resíduos volumosos para recolhimento pelas equipes da Prefeitura, que realizaram a coleta e destinação adequada dos materiais.

Durante a ação, também foram executados serviços de limpeza e poda em áreas onde o mato havia avançado, contribuindo para manter os bairros mais limpos e organizados.

A Prefeitura agradece a colaboração da comunidade, destacando que a participação da população é essencial para o sucesso do projeto e para manter a cidade cada vez mais limpa.