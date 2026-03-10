“Grande demais para duvidar”: Wagner Moura ajudou Bruna Marquezine a não desistir da carreira

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 15h19

Bruna Marquezine revelou que atravessou um período de insegurança profissional enquanto tentava consolidar sua carreira fora do Brasil. Em entrevista à revista Vogue Brasil, a atriz afirmou que chegou a cogitar abandonar a atuação, mas mudou de ideia após uma conversa com Wagner Moura.

De acordo com Marquezine, a fase foi marcada por sucessivos testes para produções internacionais, o que acabou despertando dúvidas sobre sua própria trajetória. Nesse momento, o ator brasileiro teve um papel importante ao compartilhar experiências semelhantes vividas por ele.

“O Wagner Moura me ajudou em um momento muito difícil da minha carreira, quando eu estava fazendo muitos testes lá fora e comecei a questionar se eu realmente tinha vocação para ser atriz”, relatou.

Durante a conversa, Moura teria encorajado a atriz a lidar com a frustração sem colocar em dúvida sua capacidade profissional. “Ele me disse que eu podia chorar, que eu podia ficar triste, mas que eu já era grande demais para duvidar de mim dessa forma”, contou.

Marquezine também mencionou que, após esse episódio, o ator manteve contato e demonstrou interesse em saber mais sobre sua rotina no exterior. Segundo ela, uma das mensagens enviadas por Moura perguntava como eram experiências como participar de eventos internacionais, como desfiles de moda.

“Ele me mandou mensagem perguntando como era ir ao desfile da Chanel, sabe? Como que eu estou vivendo minha vida e, do nada, chega uma mensagem do Wagner Moura?”, disse a atriz.