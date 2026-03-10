Por Guajará Noticias

Publicada em 10/03/2026 às 15h12

Um problema de infraestrutura urbana que se arrasta desde o ano de 2025 voltou a ser alvo de reclamação por parte de moradores do bairro Santa Luzia, em Guajará-Mirim. A situação ocorre no cruzamento da Avenida Toufic Melhem com a Avenida 21 de Junho, onde uma poça de água permanente tem causado transtornos à população local.

O pastor Edcarlos, morador da região, gravou um vídeo relatando a situação e pedindo providências por parte do poder público municipal. Segundo ele, o acúmulo de água se formou em frente à residência de uma senhora idosa e, desde então, tem dificultado o tráfego de pedestres, ciclistas e veículos que transitam diariamente pela via.

De acordo com o morador, o problema persiste há mais de um ano sem que haja uma intervenção definitiva por parte da administração municipal. No vídeo divulgado nas redes sociais, Edcarlos faz um apelo direto ao prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, solicitando que a gestão determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a adoção de medidas técnicas para sanar o problema.

O morador destacou ainda que a Prefeitura de Guajará-Mirim tem demonstrado capacidade operacional para executar serviços com agilidade em determinadas situações, principalmente durante eventos realizados na cidade. No entanto, ele defende que a mesma eficiência administrativa também seja aplicada na solução de demandas cotidianas da população, como pequenos reparos em vias públicas.

A reivindicação reforça a necessidade de manutenção periódica da infraestrutura urbana, sobretudo em pontos onde há falhas de drenagem pluvial ou desníveis no pavimento, fatores que podem contribuir para o acúmulo de água nas vias.

Até o momento, moradores aguardam que o caso seja analisado pelos setores competentes da administração municipal e que as providências necessárias sejam adotadas para garantir melhores condições de mobilidade e qualidade de vida aos residentes da região.