MPRO, Polícia Civil e Sefin articulam estratégias de combate à sonegação fiscal em Rondônia

Em um esforço contínuo para fortalecer a repressão aos crimes contra a ordem tributária e recuperar ativos para o erário estadual, o Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf) do Ministério Público de Rondônia e a Polícia Civil realizaram uma reunião estratégica na sede da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), nesta terça-feira (10/3), em Porto Velho.

O encontro contou com a participação da coordenadora do Gaesf, Promotora de Justiça Laíla de Oliveira Cunha Nunes, do Delegado de Polícia Civil Swami Otto, dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais José Luiz Horn e Adriano Mulling. A pauta central foi o aprimoramento do fluxo de informações entre as instituições e a análise de casos complexos que envolvem engenharia financeira para a supressão de tributos.

Integração e Inteligência Fiscal

A reunião visou consolidar o compartilhamento de dados técnicos de fiscalização com os procedimentos investigatórios criminais em curso. A articulação técnica buscou otimizar a identificação de mecanismos de interposição fraudulenta de pessoas e ocultação de bens, garantindo que a prova produzida no âmbito administrativo-fiscal possua a robustez necessária para o enfrentamento judicial.

De acordo com a coordenadora do Gaesf, a integração entre as instituições é fundamental para o sucesso das atividades. “O alinhamento entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Sefin é um passo decisivo para desarticular esquemas estruturados de sonegação que impactam diretamente a arrecadação e a prestação de serviços públicos essenciais”, reforça Laíla Nunes.