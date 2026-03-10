Flávio Bolsonaro participa de encontro do PL em Rondônia para lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 13h54

O Partido Liberal realiza no próximo sábado, dia 14 de março, o primeiro grande evento partidário da sigla voltado à apresentação das pré-candidaturas ao Governo do Estado, ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.

O encontro marca oficialmente o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia e acontece em um momento estratégico, a abertura da janela partidária, em que parlamentares com mandato podem mudar de partido.

O evento contará com a presença de importantes lideranças nacionais do PL, entre elas o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, além de outras lideranças políticas convidadas.

Durante o encontro, o partido também deverá oficializar novas filiações, que reforçam a construção de seu projeto político em Rondônia. Entre os nomes já confirmados estão o deputado federal Fernando Máximo, que se filia ao PL como pré-candidato ao Senado Federal, o deputado federal Lúcio Mosquini e o deputado estadual Ezequiel Neiva, pré-candidato à Câmara dos Deputados. Outros parlamentares estaduais também devem formalizar ingresso na legenda.

De acordo com a organização, o ato será um primeiro movimento de apresentação pública dos principais nomes que integrarão as chapas majoritária e proporcionais do partido em Rondônia, tanto no âmbito federal quanto estadual.

Para o presidente estadual do PL, senador Marcos Rogério, o encontro representa um marco importante na construção do projeto político do partido em Rondônia. “Este será um momento de união, de tomada de posição e de apresentação de um projeto para o futuro do nosso estado e do Brasil”, afirmou.

SERVIÇO

Data: 14 de março

Horário: 10h

Local: Espaço Vera Cruz – Ji-Paraná

Pauta: Lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia, apresentação de pré-candidaturas e novas filiações ao PL