Prefeitura de Jaru anuncia triagem para cirurgia de catarata

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 14h12

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove, dos dias 13 a 17 deste mês, a triagem de pacientes para cirurgia de catarata. A ação acontecerá na unidade de saúde Carlos Chagas, localizada na avenida Padre Adolpho Rohl, nº 3068, Setor 05, das 13h30 às 20h.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a avaliação será feita por um médico clínico geral. “Após a consulta, o paciente será orientado sobre as próximas etapas. Caso a cirurgia seja necessária, a equipe fará o agendamento e todo o procedimento será custeado pela rede municipal de saúde”, explicou.

Ao todo, 140 pacientes passarão pela triagem, cujo atendimento acontecerá por ordem de chegada. A avaliação é indicada para pessoas que apresentem sintomas como visão embaçada, presença de manchas e pontos escuros na visão e troca frequente de grau dos óculos, sem percepção de melhora.