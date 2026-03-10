Por Decom/PMA

Publicada em 10/03/2026 às 14h36

A prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que estarão abertas de 11 a 31 de março as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Professor de Libras para a Rede Municipal de Ensino.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Ariquemes.

A classificação se dará com a pontuação obtida pelo candidato na Prova Nacional Docente (PND), de responsabilidade do INEP/MEC, que deverá ser informada no ato da inscrição, avaliação de títulos, e prova prática.

A Prefeitura reforça que toda a documentação necessária para avaliação deverá ser apresentada no ato da inscrição, não sendo permitida a inclusão de documentos após o encerramento do prazo.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da qualidade do ensino na rede pública de Ariquemes.

Para mais informações e acesso aos editais completos, acesse o site oficial da Prefeitura de Ariquemes ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: (69) 3516-2157.