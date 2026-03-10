SINDSEF-RO convoca professores pioneiros e transpostos para reunião nesta sexta-feira em Porto Velho

Por SINDSEF-RO

Publicada em 10/03/2026 às 14h16

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) convoca todos os professores pioneiros e transpostos para reunião nesta sexta-feira, dia 13. O encontro está marcado para começar às 9h da manhã, no auditório da sede administrativa da entidade, localizada em Porto Velho.

A Reunião será exibida em tempo real pelo canal SindsefTV no YouTube, permitindo que os professores do interior e demais interessados acompanhem as discussões.

A reunião tem como objetivo central debater as principais demandas e atualizações sobre a carreira docente, garantindo que os professores recebam informações precisas sobre o andamento de processos e direitos junto ao governo federal.

Para fortalecer a luta da categoria, a diretoria do Sindsef-RO destaca que a união de todos é indispensável. Participar das reuniões é a única forma de assegurar que as decisões da entidade representem fielmente as necessidades de cada servidor.