Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 14h05

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (SINDLER) publicou edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária destinada aos servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia. A reunião será realizada no dia 27 de março de 2026, em formato híbrido, com participação presencial na sede administrativa do sindicato e também por meio da plataforma Zoom. A primeira chamada está prevista para as 10h30, com quórum mínimo de 30% dos sindicalizados, e a segunda chamada às 11h, com qualquer número de participantes. Na pauta constam a correção e adequação da redação do Estatuto da entidade e a deliberação sobre a compra de um veículo.