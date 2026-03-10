Saúde realiza ação do Março Lilás nas UBS e reforça prevenção ao câncer do colo do útero

Por Natália Pessoa

Publicada em 10/03/2026 às 14h22

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (07) uma mobilização especial nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município em alusão ao Março Lilás, campanha voltada à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero.

Durante a ação, diversas equipes de saúde estiveram mobilizadas para ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce. Ao todo, foram realizados 114 exames de Papanicolau (preventivo), além de 500 testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis e 39 solicitações de mamografias, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher.

A mobilização ocorreu em diferentes UBS do município, garantindo atendimento ampliado e facilitando o acesso das mulheres aos serviços de saúde. O exame de Papanicolau é considerado um dos principais instrumentos de prevenção do câncer do colo do útero, pois permite identificar alterações nas células do colo uterino ainda em estágios iniciais, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ações como essa reforçam a importância da prevenção e do acompanhamento regular da saúde feminina.

A campanha Março Lilás segue ao longo do mês com atividades voltadas à orientação e ao incentivo para que as mulheres realizem seus exames preventivos e mantenham o acompanhamento regular nas unidades de saúde do município.

A Prefeitura de Ji-Paraná reforça que a prevenção continua sendo a forma mais eficaz de combater o câncer do colo do útero, e orienta que as mulheres procurem a unidade de saúde mais próxima para manter seus exames em dia.