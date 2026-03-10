Homem é preso após atrapalhar trabalho da PM e ameaçar guarnição

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 10/03/2026 às 13h50

Um homem de 37 anos acabou preso neste final de semana após interferir no trabalho de uma guarnição da Polícia Militar que atendia uma ocorrência de trânsito no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência em questão, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez e passou a causar tumulto no local.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito se colocou repetidamente à frente dos militares, dificultando a atuação da equipe e chegando até a empurrar os policiais. Orientado diversas vezes a se afastar, ele reagiu com ameaças e passou a afirmar que teria influência política.

Durante o episódio, o homem teria dito frases como: “Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu sou irmão do prefeito Flori e vou acabar com vocês. Quero ver fazer isso comigo sem farda”.

Diante do comportamento agressivo e das ameaças, os policiais deram voz de prisão ao suspeito pelos crimes de ameaça e por atrapalhar a ação policial.

No entanto, ele ainda tentou resistir à detenção, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

Mesmo após ser colocado na viatura, o homem continuou causando problemas, recusando-se inicialmente a entrar no compartimento traseiro do veículo. Já dentro do camburão, passou a chutar as grades da viatura.

Ao chegar à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), o comportamento continuou alterado. Dentro da carceragem, ele voltou a chutar as grades e a insultar os policiais, proferindo xingamentos e novas ameaças.

Conforme o registro policial, o detido também se recusou a informar dados pessoais, endereço ou qualquer meio de contato. Além disso, não quis assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento no qual se comprometeria a comparecer em juízo.

Um detalhe curioso do caso é que o prefeito de Vilhena possui apenas um irmão, que reside na cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo.