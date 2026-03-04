Monique Evans detona Babu e relembra encontro no Carnaval: “Foi nojento comigo”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/03/2026 às 15h42
A participação de Babu Santana no “BBB 26” voltou a gerar repercussão fora da casa, desta vez após comentários de Monique Evans. A ex-apresentadora, de 69 anos, comentou nas redes sociais as críticas que o ator vem recebendo por sua postura no programa, especialmente após discussões com Ana Paula Renault.

Ao se posicionar sobre o assunto, Monique afirmou que já havia presenciado um comportamento semelhante de Babu em uma situação anterior. Segundo ela, o episódio ocorreu durante o Carnaval, em um camarote na avenida, quando o ator demonstrou uma postura que a desagradou.

"Encontrei Babu num camarote da avenida [durante o Carnaval]. Ele se sentiu um super star. Dando entrevistas com todo sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal-humorado! Eu avisei que vocês iam se surpreender", declarou.

A ex-apresentadora também compartilhou a mensagem de um internauta que relatou ter presenciado atitude parecida do ator em outra ocasião. No comentário divulgado por Monique, o usuário afirma que Babu teria ignorado admiradores e agido de forma distante com o público.

No mesmo relato compartilhado, o internauta comparou o comportamento do ator com o de Ana Paula Renault, elogiando a ex-BBB por sua forma de tratar fãs. "Enquanto a burguesinha da Ana Paula sempre atende todos", escreveu.

Monique reforçou sua crítica ao ator e manifestou apoio à participante do reality. "Ele foi nojento comigo. E a Ana é uma querida", afirmou, deixando clara sua posição diante da polêmica envolvendo os dois no programa.

