Chuvas intensas levam Belém a decretar estado de emergência após volume extremo em 24 horas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 09h09

A Prefeitura de Belém decretou estado de emergência após um forte temporal atingir a cidade e provocar impactos significativos em diferentes regiões. Em menos de 24 horas, o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros, índice considerado extremo pelas autoridades locais.

De acordo com a administração municipal, o episódio está entre os mais severos registrados na última década. Em nota oficial, a prefeitura informou que o monitoramento das ocorrências começou ainda nas primeiras horas de domingo (19), com equipes mobilizadas para avaliar danos e atender a população afetada.

A resposta ao cenário crítico está sendo coordenada pela Defesa Civil, que atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos municipais. A estratégia envolve um comitê integrado para acelerar atendimentos e minimizar os impactos do temporal em diversas áreas da capital.

Entre as medidas adotadas estão o reforço da estrutura de abrigos, assistência direta às famílias atingidas, além de serviços emergenciais como limpeza de canais, desobstrução de bueiros e intervenções em pontos com alagamentos mais críticos.

A prefeitura também iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas. Um dos pontos de coleta foi instalado na Aldeia Amazônica, onde estão sendo recebidos itens como colchões, roupas, alimentos não perecíveis, cestas básicas e produtos de higiene pessoal.