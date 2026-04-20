Por João Rafael Costa

Publicada em 20/04/2026 às 09h00

Brasileirão 2026, Luto por Oscar Schmidt. Tabelinha Rondoniense: Série D e Corrida do Grifo em Porto Velho

Palmeiras lidera Brasileirão seguido por Flamengo e Fluminense, enquanto Botafogo goleia e o esporte se despede do ídolo Oscar Schmidt.

Brasileirão - O Palmeiras não dá chances ao azar. Mesmo com um a menos, o Verdão venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e chegou aos 29 pontos. Na perseguição, Flamengo e Fluminense venceram seus jogos e somam 23 pontos cada, ocupando o G-4.

A surpresa foi o Mirassol, que calou o Beira-Rio ao bater o Inter por 2 a 1. Já em Bragança, Isidro Pitta brilhou com um hat-trick na goleada do Bragantino sobre o Remo. O campeonato esquenta na briga pelo topo e na luta contra a degola.

Sábado

O sábado (18) foi de pesadelo para os paulistas. O Corinthians empatou sem gols com o Vitória e, com o triunfo do Cruzeiro sobre o Grêmio, acabou empurrado para a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. No Rio, o São Paulo saiu na frente, mas levou a virada do Vasco por 2 a 1.

Já o Botafogo deu um show: atropelou a Chapecoense por 4 a 1 com brilho de Matheus Martins e Edenílson. O "Glorioso" saltou para a 7ª colocação, enquanto o time catarinense segue na vice-lanterna.

Luto - O esporte mundial perdeu uma lenda na sexta-feira (17). Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro, faleceu aos 68 anos. O "Mão Santa" marcou época com 49.703 pontos na carreira e o ouro histórico no Pan de 1987 contra os EUA.

Eternizado no Hall da Fama mesmo sem atuar na NBA — liga que recusou para defender a Seleção —, Oscar lutava contra um câncer cerebral desde 2011. Sua partida deixa um vazio imenso, mas um legado eterno de amor à camisa verde e amarela. Descansa em paz, ídolo.

Tabelinha Rondoniense

Araguaína assume vice-liderança da Série D após vencer Porto Velho e capital rondoniense se prepara para a 4ª Corrida do Grifo.

Série D - O Araguaína mostrou força fora de casa no domingo (19). Mesmo saindo atrás no placar contra o Porto Velho, o Tourão buscou a virada por 2 a 1 sob forte chuva. O destaque foi Thalyson Coimbra, que marcou o gol de empate e cruzou a bola que resultou no gol contra decisivo da Locomotiva.

Com o resultado, o Araguaína chega aos sete pontos e assume o segundo lugar do grupo, colado ao líder Guaporé, de Rolim de Moura. Já o time rondoniense cai para a terceira posição. O próximo desafio do Tourão é em casa, contra o Independência-AC.

Tênis de mesa - Porto Velho é o destino da elite do tênis de mesa. Começou na quinta-feira (16) a Copa Brasil, reunindo mesa-tenistas de 13 Estados. Rondônia chega forte com 208 inscritos, tendo como destaque a promessa local Arthur Czerwinsk, da seleção brasileira, e o veterano paralímpico João Fernando Totó, medalhista de ouro em Parapan.

O evento traz nomes como o campeão sul-americano Flávio Coelho e segue até o dia 19 de abril. A entrada é gratuita para quem quiser conferir o alto nível do esporte.

Grifo - A capital rondoniense já tem data marcada para acelerar. A tradicional Corrida do Grifo retorna para sua quarta edição no dia 14 de junho, com largada às 17h. O evento, que já é referência no calendário local, promete reunir centenas de participantes em busca de saúde e superação.

Com trajetos de 5 km e 10 km, a prova aposta em uma estrutura organizada e no clima de integração na Base Aérea. Se você busca desafio e bem-estar, a hora de se preparar é agora. Porto Velho te espera na pista.