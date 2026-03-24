Jean Oliveira participa da inauguração de barracão da Associação Bons Amigos e reforça investimentos em São Miguel do Guaporé

Por Ricardo Barros

Publicada em 24/03/2026 às 08h30

Deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB) (Foto: Ricardo Barros | Jornalista)

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB), participou no último sábado (21) da inauguração do barracão pré-moldado da Associação Bons Amigos, localizada na Linha 98, km 4 no município de São Miguel do Guaporé. A obra foi construída por meio de emenda parlamentar do deputado, no valor de R$ 225.000,00, atendendo a uma demanda dos produtores rurais da região.



O deputado Jean Oliveira reforçou durante a solenidade que seu mandato tem trabalhado para fortalecer as associações e a agricultura familiar em todo o estado, especialmente em São Miguel do Guaporé. Ele também agradeceu o apoio do governador coronel Marcos Rocha e destacou a parceria com os vereadores Sargento Rimualdo e Aguinaldo Sertanejo, que, segundo ele, sempre levam as demandas da população e dos produtores rurais.



O vereador Sargento Rimualdo afirmou que o deputado Jean Oliveira é um grande parceiro do município e tem contribuído de forma significativa com o desenvolvimento local. “Somente em 2025 o deputado destinou mais de R$ 3,8 milhões para São Miguel do Guaporé e, em 2026, apenas no primeiro trimestre, já foram quase R$ 3 milhões em recursos para investimentos no município”, frisou.





Barracão pré-moldado da Associação Bons Amigos, localizada na Linha 98, km 4 no município de São Miguel do Guaporé (Foto: Ricardo Barros | Jornalista)



Já o vereador Aguinaldo Sertanejo destacou que os investimentos do deputado têm chegado principalmente para fortalecer a agricultura, as associações e a infraestrutura rural, beneficiando diretamente os produtores e as famílias que vivem no campo. “O Jean Oliveira é um verdadeiro amigo do homem e da mulher do campo, tem investido constantemente e atendido as demandas que levamos até o seu gabinete. Obrigado, deputado Jean Oliveira”, destacou.



O presidente da Associação Bons Amigos, Ozeias Santos, ressaltou que o deputado Jean Oliveira foi um grande parceiro da associação, atendendo ao pedido feito por ele e pelos vereadores. “Em menos de 10 dias o barracão foi construído e entregue para a associação. Agradeço ao deputado pelos investimentos e que continue apoiando e investindo na agricultura e nas associações do município”, concluiu.



A inauguração contou com a presença de produtores rurais, lideranças locais, moradores da região e do presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio. O novo barracão será utilizado para reuniões, armazenamento e apoio às atividades da associação, fortalecendo ainda mais a agricultura familiar de São Miguel do Guaporé.