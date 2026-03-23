Guaporé vence Rondoniense com pênalti via VAR e fica a um empate do título

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 08h10

A definição do Campeonato Rondoniense de 2026 foi encaminhada após a vitória do Guaporé por 1 a 0 sobre o Rondoniense, resultado que deixou a equipe de Rolim de Moura a um empate de conquistar um título inédito. O confronto decisivo será disputado no próximo sábado, no estádio Cassolão, onde o adversário precisará vencer por dois gols de diferença ou por placar mínimo para levar a decisão aos pênaltis.

O único gol da partida foi confirmado nos minutos finais, após intervenção do árbitro de vídeo. Inicialmente, a arbitragem mandou seguir em um lance dentro da área envolvendo o goleiro Luiz Henrique e o atacante Mano. No entanto, a revisão foi solicitada e, após análise das imagens, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, Wathimen assumiu a responsabilidade e converteu, sem chances de defesa.

Antes disso, o segundo tempo já havia registrado movimentações importantes. Alterações promovidas pelo Guaporé colocaram Andreo, Daniel e Felipinho em campo, enquanto o Rondoniense respondeu com investidas ofensivas que exigiram atenção da defesa adversária. Em uma das jogadas, houve entendimento de impedimento por parte do sistema defensivo do Guaporé, mas a finalização foi contida pelo goleiro. O próprio Wathimen chegou a balançar as redes pouco depois de entrar, mas o lance acabou invalidado por posição irregular.

Na etapa inicial, as primeiras oportunidades foram criadas pelo time de Rolim de Moura. Will finalizou com força, exigindo defesa de Marlon. Em seguida, Cassimiro tentou de cabeça, novamente parado pelo goleiro adversário. Do outro lado, a melhor chance surgiu em jogada de Erik Rosa, que cruzou para Álvaro, mas a cabeçada saiu acima do gol.

O confronto também marcou a introdução de novidades no Campeonato Rondoniense Sicredi 2026. Pela primeira vez, o VAR foi utilizado na competição, com atuação do árbitro de vídeo Thiago do Carmo, que acionou o árbitro principal Angleison Marcos Monteiro no lance decisivo do pênalti. A tecnologia seguirá disponível para a partida de volta.

Outro destaque foi a transmissão da final pela Rede Amazônica, que exibiu o jogo ao vivo para o estado. A emissora também confirmou a cobertura da partida decisiva, programada para o próximo sábado, às 15h20, no Cassolão, em Rolim de Moura.