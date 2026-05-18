Semasf intensifica ações de conscientização, fortalecimento de vínculos e proteção social

Por Natália Pessoa

Publicada em 18/05/2026 às 14h20

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue desenvolvendo uma série de ações socioeducativas, de conscientização e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio dos CRAS e CREAS do município.

Durante a semana, o CRAS Jardim dos Migrantes realizou atividades em alusão à campanha Maio Laranja, voltadas à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações envolveram os grupos infantis Mundo Mágico e Estrelinhas Brilhantes, trabalhando de forma lúdica temas como autoproteção, respeito ao corpo, identificação de situações de risco e busca por ajuda. As atividades utilizaram recursos pedagógicos como o livro “Pipo e Fifi”, rodas de conversa, dinâmicas educativas e atividades artísticas.

O CRAS também promoveu encontros voltados aos idosos do grupo Amigos para Sempre, com atividades de socialização, valorização das histórias de vida e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de rodas de conversa e apresentações culturais.

Já os grupos de adolescentes “O Céu é o Limite” e “Os Radicais” participaram de atividades sobre exposição e privacidade no ambiente digital, abordando o uso consciente das redes sociais, os riscos da superexposição e a importância da segurança online. As ações foram desenvolvidas de forma participativa, incentivando o diálogo e a reflexão entre os participantes.

Outra atividade desenvolvida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi o Projeto Xeque-Mate Social, que utilizou o xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, fortalecimento de vínculos e promoção da convivência comunitária entre adolescentes, estimulando habilidades como raciocínio lógico, disciplina, concentração e tomada de decisões.

No CRAS São Francisco, a equipe realizou uma reunião de alinhamento interno com foco na organização dos serviços e no fortalecimento de um atendimento cada vez mais acolhedor e humanizado às famílias atendidas pela unidade.

As ações de conscientização do Maio Laranja também foram intensificadas pelo CREAS, que em parceria com o 1º Conselho Tutelar promoveu um Pit Stop educativo de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, reforçando a importância da denúncia, da proteção e do cuidado coletivo.

Além disso, a equipe do CREAS, juntamente com o diretor da Educação Especial, Gilson Lopes, realizou uma ação educativa na Escola Rio Urupá, levando orientações e informações aos alunos sobre prevenção à violência sexual, respeito aos limites do corpo e canais de apoio e denúncia.

Segundo a Semasf, as ações desenvolvidas pelos equipamentos da assistência social reforçam o compromisso da gestão municipal com a proteção social, o fortalecimento das famílias e a garantia de direitos da população, especialmente de crianças, adolescentes e idosos.