Prefeitura realiza no próximo dia 29, audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 14h47

A Prefeitura de Jaru promove no dia 29 de maio uma audiência pública para prestação de contas, referente às ações e serviços públicos executados pela Secretaria Municipal de Saúde – Semusa no 1º quadrimestre de 2026.

A audiência é aberta à população em geral e tem como objetivo manter a transparência no emprego dos recursos públicos utilizados na área da saúde.

A prestação de contas acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 16h, e poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio de transmissão ao vivo no perfil do facebook da Prefeitura de Jaru.