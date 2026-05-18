Campus Ariquemes abre inscrições para pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Por IFRO

Publicada em 18/05/2026 às 15h05

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, está com inscrições abertas para a Pós-Graduação Lato Sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos. O curso será ofertado na modalidade 100% Educação a Distância (EaD), com previsão de início das aulas em agosto de 2026. A especialização tem como objetivo promover a qualificação profissional e o aprofundamento dos conhecimentos na área de alimentos, contribuindo para a formação e capacitação de profissionais.

São ofertadas 50 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de maio, por meio do processo seletivo disponível no portal oficial do IFRO. O curso é destinado a profissionais graduados em áreas afins, como Agronomia, Farmácia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Química, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, entre outras.

O processo seletivo será classificatório, obedecendo ao número de vagas ofertadas e aos critérios de pontuação para classificação. Coordenada pelo Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (DEPESP) do Campus Ariquemes, o curso representa uma importante oportunidade de aperfeiçoamento acadêmico e profissional para graduados interessados em ampliar conhecimentos científicos e tecnológicos.

A pós-graduação é voltada a portadores de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e integra as ações institucionais do IFRO de fortalecimento da educação profissional e da formação de especialistas em áreas estratégicas. O edital completo, com informações sobre vagas, cronograma, critérios de seleção e documentação necessária, está disponível no portal de seleção do IFRO. Dúvidas, informações, explicações e/ou orientações sobre o Processo Seletivo podem ser solicitadas pelo e-mail: