Prefeitura fortalece aldeias indígenas com entrega de roçadeiras em Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 14h41

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal para os Povos Indígenas (SEMUPI), realizou a entrega de roçadeiras às aldeias Laje Novo e Laje Velho. A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Cristiane Lopes, com o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas pelas comunidades indígenas do município.

Durante a entrega dos equipamentos, o secretário municipal para os Povos Indígenas, Edson Oro Mon, destacou a importância da parceria institucional e do apoio parlamentar para promover melhorias às comunidades tradicionais de Guajará-Mirim. Segundo ele, os equipamentos contribuirão diretamente para o desenvolvimento das atividades realizadas nas aldeias, proporcionando melhores condições de trabalho às famílias indígenas.

A entrega das roçadeiras reforça o compromisso da gestão municipal em promover investimentos, valorização e melhores condições de vida às comunidades tradicionais de Guajará-Mirim.