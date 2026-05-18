Prefeitura divulga edital para eleição de representantes da sociedade civil no CMDPI

Por Natália Pessoa

Publicada em 18/05/2026 às 14h54

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), está divulgando o Edital de Convocação para a eleição dos representantes da sociedade civil e das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) no biênio 2026/2028.

O processo eleitoral tem como objetivo fortalecer a participação da sociedade na construção, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas à população idosa do município. O CMDPI atua como órgão colegiado, permanente e deliberativo, responsável pelo controle social das ações destinadas à garantia dos direitos da pessoa idosa.

Ao todo, serão disponibilizadas seis vagas para representantes da sociedade civil, sendo três destinadas a representantes da terceira idade e três para entidades ou associações sem fins lucrativos que desenvolvam ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa em Ji-Paraná.

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de maio de 2026 e podem ser realizadas presencialmente na Casa dos Conselhos ou por meio do e-mail [email protected].

A eleição será realizada no dia 3 de junho de 2026, das 9h às 11h, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Ji-Paraná, nº 615, bairro Urupá.

Segundo a Semasf, a participação das entidades e representantes da sociedade civil é fundamental para fortalecer as políticas públicas de proteção, promoção e garantia de direitos da pessoa idosa no município, ampliando a participação popular nas decisões e ações desenvolvidas pelo conselho.