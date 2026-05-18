Deputado Ezequiel Neiva destaca cultura e tradição na 17ª Festa do Milho, em Cabixi

Por Alexandre Almeida

Publicada em 18/05/2026 às 13h50

Ezequiel Neiva destacou a importância da Festa do Milho para o município (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) participou no último sábado da 17ª edição da Festa do Milho, realizada no município de Cabixi. O evento reuniu famílias, produtores rurais e moradores da região em uma grande celebração marcada pela valorização da cultura local, da agricultura familiar e das tradições que fortalecem a identidade do município.



Durante a visita, o parlamentar destacou a importância da longevidade da festa, que ao longo dos anos se consolidou como uma das mais tradicionais celebrações da região Sul de Rondônia. “A Festa do Milho representa a força da nossa cultura, dos sabores típicos e das tradições de Cabixi. É gratificante ver as famílias reunidas, mantendo viva essa história construída com muito trabalho e dedicação”, destacou o deputado.



Ezequiel Neiva também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Silvano Almeida ao lado do vice-prefeito Fábio Dutra na valorização da cultura do milho e no fortalecimento das tradições locais, contando com a parceria com o vereador Fábio Luz. “A gestão municipal tem desempenhado um papel importante para garantir a continuidade do evento e incentivar as atividades que movimentam a economia regional. Parabenizo toda a administração municipal pelo compromisso em manter viva essa festa tão importante para a população. Esse trabalho fortalece a cultura, incentiva os produtores e valoriza as famílias de Cabixi”, afirmou.





Parlamentar ressaltou a gestão do prefeito Silvano Almeida (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



O deputado estadual Ezequiel Neiva ainda enfatizou a alegria de reencontrar amigos e conversar com a população durante o evento. Para ele, momentos como esse aproximam ainda mais o mandato das necessidades da comunidade. “Estar perto das pessoas, ouvindo cada história e acompanhando de perto a realidade do município, é o que fortalece nosso trabalho. Seguimos empenhados em buscar ações e investimentos que garantam mais qualidade de vida e bem-estar para a população”, frisou.



Ezequiel Neiva ressaltou a importância da Festa do Milho para o desenvolvimento cultural e econômico da região. O parlamentar destacou que eventos tradicionais contribuem diretamente para movimentar o comércio local, incentivar a agricultura familiar e preservar os costumes regionais. “Essa festa é motivo de orgulho para Cabixi e para toda a região. Além de preservar nossas tradições, ela fortalece a economia local e promove a união das famílias rondonienses”, concluiu.