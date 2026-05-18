Festival Casarão anuncia reppers Marechal, FBC e nomes do hip hop local em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 13h50

O Festival Casarão aposta em nomes de peso do rap nacional e local para a edição de 2026 em Porto Velho.

O evento que ocorrerá no Zé Beer entre os dias 03 e 04 de junho já anunciou os rappers Marechal e FBC para o evento que acontecerá no Zé Beer.

Os nomes do rap se apresentarão no dia 03 de junho, quando também serão recebidos nomes de peso do cenário do rap local, como Carlos Mossoró, Sandra Braids, F’Dois, Jhuka Andrade e os DJs Vilber e Azr.

Já DJ Azr fará o especial “Azr convida” no início da noite, trazendo os sons clássicos do cenário local junto com convidados surpresa.

PERFIS DOS ARTISTAS

O carioca Marechal é um artista com três décadas dedicas ao rap. Dono de alguns dos maiores clássicos do rap nacional, Marecha é dono de sons como “Espírito Independente” e “Viagem”, tendo como marca a construção de uma carreira consolidada com produções independentes.

O mineiro FBC é conhecido por clássicos que misturam o rap ao funk em músicas como “De Kenner” e “Vem Pro Baile”, além de letras com forte cunho político.

Sandra Braids é pioneira do rap em Rondônia. Com uma trajetória de mais de duas décadas em prol do hip-hop, ela aborda a luta contra o racismo e o machismo em suas letras.

Mossoró já se apresentou em três continentes, com uma pegada que vem do repente ao slam, misturados aos sons do rap. Ele conquistou títulos de slam em quatro cidades de Portugal, durante a sua estadia no país. Atualmente, lidera a plataforma Barras Maning Arretadas, que estabelece uma conexão com rappers africanos.

Já F’Dois lançou recentemente o álbum Nortearia, trazendo temas que abordam a identidade nortista no rap. Ele teve todos seus álbuns produzidos pelo engenheiro de som Raffa Santoro, um dos produtores mais renomados do rap nacional.

Jhuka Andrade é um nome que mescla influências do reggae e da poesia falada em suas composições de rap.

Vilber é um nome com três décadas de dedicação ao hip hop local, tendo produzido faixas clássicas e se apresentado ao lado de nomes do cenário nacional como Eduardo Taddeo e Sandrão RZO.

Já Azr tem uma década de dedicação ao rap local, sendo presença constante em eventos como batalhas de MC’s e o Duelo Estadual de MC’s, além de se apresentar com os nomes de peso do cenário local.

SOBRE O EVENTO

O Casarão é um evento consolidado, com 26 anos de história e que neste ano conta com patrocínio master da Petrobras.

O Casarão nasceu em Porto Velho, Rondônia e neste ano conta com etapas em Brasília, Rio Branco e Manaus.

A história do evento é marcada por trazer nomes do rock nacional para essas etapas, além de valorizar os artistas nortista.

Na edição de 2026, a raiz do rock será mantida, mas apostando com uma presença marcante de rap.