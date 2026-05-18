Sindsef-RO mobiliza servidores após ausência da GDEXT no contracheque; DECIPEX garante regularização

Por assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 14h17

Porto Velho, RO — Uma mobilização rápida e incisiva, liderada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO), movimentou a Divisão de Gestão de Pessoas (Digep) após servidores e aposentados do ex-Território Federal de Rondônia constatarem a ausência da Gratificação de Desempenho do Plano de Carreira dos Cargos dos ex-Territórios Federais (GDEXT) na prévia do contracheque da folha de pagamento de maio.

Sob o comando do presidente Almir José, o sindicato convocou a categoria para exigir esclarecimentos imediatos sobre a retirada do benefício, que gerou forte apreensão entre os trabalhadores.

A Força da Mobilização

Diante do cenário alarmante na prévia salarial, a diretoria do Sindsef-RO agiu prontamente.

O presidente Almir José enfatizou que a presença e a pressão dos trabalhadores são as ferramentas mais eficazes para barrar retrocessos e garantir que os direitos conquistados sejam respeitados.

“Só a união dos trabalhadores é que construiremos uma base forte que realmente vai lutar pelos nossos direitos. NENHUM direito a menos, minhas amigas e meus amigos! Juntos somos mais fortes”, declarou Almir José, convocando a categoria a permanecer em alerta.

DECIPEX esclarece que se trata de um erro sistêmico e promete correção

Em resposta à mobilização do sindicato e dos servidores, a Diretoria de Serviços de Aposentados e de Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX) emitiu uma nota oficial de esclarecimento. O órgão informou que a ausência da GDEXT na prévia se trata de uma inconsistência sistêmica no processamento e que a situação já está sendo regularizada.

Confira os principais pontos da nota emitida pela DECIPEX:

Inconsistência Identificada: O órgão confirmou que tomou conhecimento da ausência da GDEXT na prévia do contracheque de servidores e aposentados do Ex-Território de Rondônia.

Prazo de Homologação: A DECIPEX ressaltou que a folha de maio ainda está aberta e dentro do prazo de homologação — período justamente destinado a corrigir falhas de processamento nos sistemas antes do pagamento definitivo, evitando prejuízos financeiros aos servidores.

Regularização em Andamento: As equipes técnicas já estão atuando nos sistemas para normalizar a situação o mais breve possível, dentro do fluxo regular de fechamento da folha.

Sindsef/RO Segue Vigilante

Embora a nota da DECIPEX traga a garantia de que o erro sistêmico será corrigido antes do fechamento definitivo da folha, o Sindsef-RO informou que continuará acompanhando o caso minuciosamente até que o contracheque oficial esteja integralmente restabelecido com a gratificação devida.

A diretoria executiva orienta os servidores a acompanharem as atualizações tanto no site institucional da DECIPEX quanto nos canais oficiais de comunicação do Sindsef-RO

Sindsef-RO sempre na luta.