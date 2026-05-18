Pré-candidato tem projeto para investir na agroindústria, RRSI mobiliza região de Ji-Paraná, por que não revitalizar o Parque Industrial de Porto Velho?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/05/2026 às 14h00

Mega-Sena – O assunto não sobre é política, noticiário predominante na coluna, mas merece destaque. É que a Mega-Sena terá um concurso especial (o 310) relativo aos 30 anos do concurso. As apostas estão abertas desde domingo (17) e será encerrada na data do sorteio (24 de maio, até às 10h). As apostas estão abetas nas Casas Lotéricas e pelo aplicativo da Caixa Econômica (Loterias Caixa) disponíveis para as plataformas Android e IOs. Segundo a Caixa, o prêmio não acumula, a exemplo da Mega da Virada, Dupla Páscoa, Quina de São João, e Lotofácil da Independência. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será distribuído entre os apostadores da segunda faixa, acerto de cinco números. A expectativa é de prêmio no valor de R$ 200 milhões. Esse valor, aplicado integralmente na poupança, por exemplo, terá um rendimento no primeiro

Governador – O empresário da área de educação, médico veterinário e doutor em Direito, Pedro Abib concedeu entrevista ao RONDONIA DINÂMICA, abordando sua pré-candidatura à sucessão estadual pelo MDB. Entrevistado pelo jornalista Vinícius Canova, editor do RD, Abib abordou um assunto que há mito a coluna cobra do Governo do Estado, que é a falta de incentivo para industrialização, de ao menos, parte da produção agrícola do Estado. Sempre questionamos o motivo de Rondônia, apesar de ser um dos maiores produtores de soja do País (ainda não está entre os dez primeiros, mas está caminhando para isso) não tem nenhuma indústria de óleo. Hoje praticamente toda a produção é exportada, inclusive para o exterior, e nada é industrializado no Estado. Por que Porto Velho não tem uma indústria de óleo de soja? Por que vendemos a produção in-natura e depois a compramos industrializada?

Industrialização – A mesma situação ocorre com a produção de outros produtos como o café, o milho, a madeira, e precisa ser revisto. Com a industrialização de ao menos parte da produção de grãos, teríamos uma oferta significativa de emprego. Porto Velho, por exemplo, tem um Parque Industrial bem localizado e projetado em local estratégico, à beira da BR 364, só que nunca funcionou como deveria, ou poderia. E não é por falta de infraestrutura, que logico, hoje precisa ser readequada à realidade do segmento, após a chegada da tecnologia de ponta, mas certamente teremos a garantia de empregos seguros no setor industrial e a economia fortalecida, assunto que o pré-candidato Pedro Abib aborda com propriedade na entrevista que está postada no RD (texto e áudio) em nível estadual.

Industrialização II – A situação do Parque Industrial de Porto Velho deve ser revista pelo prefeito Leo Moraes (Podemos), que é um político jovem, futurista, ousado, às vezes afoito, mas bem-intencionado. Não há como ignorar que em pleno Século 21 uma capital de um Estado com pouco mais de 40 anos de emancipação político-administrativa, em plena evolução e uma das poucas fronteiras econômicas do País, se não a única, não tenha no planejamento a industrialização como uma das prioridades. Temos à disposição a soja, o milho, o café, o peixe, o gado de corte (entre os seis maiores produtores do Brasil livre de vacinação de febre aftosa), além de a madeira e do leite. E ainda temos o porto do Rio Madeira, que garante a exportação (nacional e internacional) da produção. Como Leo gosta de desafios, seria muito importante, que ele nomeasse uma comissão especial para tratar da industrialização de Porto Velho. Com certeza seria o tapete para um patamar político mais elevado, no caso o Governo do Estado, mas lógico, após a reeleição. Capacidade e ousadia ele tem...

RRSI – Estamos a poucos dias (20 a 30 de maio) para a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, que será realizada em Ji-Paraná, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, às margens da Rodovia BR 364, no trecho Ji-Paraná-Presidente Médici. A mostra, considerada a mais importante da Região Norte, movimentou em 2025, R$ 5,1 bilhões e com expectativa de o recorde ser superado este ano. A RRSI tem como tema “Exportação e Desenvolvimento”, visando o mercado internacional, que cresce a cada exposição. Em 2025 visitaram a RRSI mais de 146 mil pessoas durante os dias de mostra. Hoje já é difícil conseguir reservas em hotéis e pousadas, ou encontrar casas para alugar no período, inclusive nas cidades vizinhas (Ouro Preto, Médici, Jaru, Cacoal). A RRSI também movimenta o setor de alimentação provocando um avanço significativo na economia regional. A organização é do Governo do Estado tendo à frente da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Respigo

Impressionante o número de acidentes que continuam ocorrendo na BR 364, trecho Porto Velho a Vilhena. O “Corredor da Morte” continua matando +++ Na última semana o vídeo de uma carreta pegando fogo com o motorista dentro, após um acidente e revoltou quem assistiu. Um carro-pipa, provavelmente da Nova 369, concessionária do trecho com cerca de 700km, tentava apagar o fogo com uma mangueira de regar plantas +++ Importante a aplicação pelo Governo do Estado do programa Prato Fácil, que já ultrapassa 5,7 milhões de refeições à população. Não há dúvida que o programa tem enorme importância social, mas os abusos continuam +++ Quem duvida pode procurar um dos vários pontos de distribuição ao custo de R$ 2 por refeição. Apesar de ser necessário estar inscrito no Cadastro Único, quase a totalidade, não se alimenta nos locais, leva marmitex e vai até os locais motorizados. Se o favorecido tem um carro, motocicleta ou paga um Uber, pode muito bem comprar alimentos para sua casa +++ O programa é ótimo, porque visa o atendimento a quem realmente precisa. Mas é preciso fiscalizar e acabar com os “espertinhos”, que usufruem do programa, fazendo dele um “comércio” paralelo, porque a maioria vende o marmitex ao preço real de um marmitex da melhor qualidade.

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