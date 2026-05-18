Laerte Gomes requer instalação de redutor de velocidade e sonorizadores na RO-470 em Ouro Preto do Oeste

Por Juliana Martins

Publicada em 18/05/2026 às 13h40

Precisamos reforçar a segurança de moradores, produtores rurais e trabalhadores (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimento Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), solicitando providências administrativas e operacionais necessárias para a instalação de redutor de velocidade e de sonorizadores na RO-470, nas proximidades do entrocamento com a BR-364, município de Ouro Preto do Oeste.



De acordo com o parlamentar, a providência deve ser tomada em razão da necessidade de reforçar a segurança viária da RO-470, principalmente no trecho citado no requerimento, local que apresenta intenso fluxo de veículos, além de tráfego frequente de moradores, produtores rurais e trabalhadores da região.



Segundo Laerte Gomes, o referido trecho tem registrado situações de risco ocasionadas pelo excesso de velocidade dos condutores, circunstância que potencializa a ocorrência de acidentes, colisões e demais incidentes de trânsito, colocando em perigo a integridade física dos usuários da via.



“A falta desses mecanismos de redução e controle de velocidade aumentam muito a insegurança da RO-470, conforme nos informou o vereador Weuler Silva, autor da indicação que nos motiva a solicitar essas providências ao DER”, concluiu o deputado.



Foto: Thyago Lorentz